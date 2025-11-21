В Госдуме попросили расширить льготную ипотеку на вторичку

Депутаты Госдумы попросили Минфин России расширить программу семейной ипотеки на все вторичное жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

В документе отмечается, что сегодня семейную ипотеку на вторичное жилье можно оформить только в 901 населенном пункте страны.

По мнению авторов инициативы, возможность воспользоваться льготным кредитом на приобретение квартиры на вторичном рынке должны иметь все российские семьи. Депутаты добавили, что семейная ипотека является актуальным и действенным инструментом, который улучшает жилищные условия пар с детьми.

До этого зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что рост интереса россиян к ипотеке объясняется тем, что люди видят подорожание квартир и хотят купить их относительно дешевле, опасаясь дальнейшего роста цен.

Ранее почти 40% опрошенных россиян заявили, что считают доступной ипотеку со ставкой до 5%.