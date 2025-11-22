В США рассказали о закрытости работы над мирным планом по Украине

Разработка мирного плана США по урегулированию украинского кризиса долгое время велась без участия ключевых американских чиновников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Разработкой американского плана руководили [спецпосланник американского лидера Стивен] Уиткофф и российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, без особого участия американских ведомств, а ключевые должностные лица оставались в неведении до самого конца процесса», — говорится в материале.
По словам собеседников агентства, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио не принимал участия в работе.
Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.
Ранее стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине.