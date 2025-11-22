Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и главы стран Евросоюза являются «поджигателями войн» и «лидерами хаоса», заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он обратил внимание на интервью, которое Стармер дал британской журналистке Бет Ригби. Комментируя политику премьера, она сказала, что Стармер «не уничтожил хаос», а сам стал им.

«Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса», — написал Дмитриев.

Хаос не должен мешать наступлению мира, подчеркнул он.

Накануне Дмитриев заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине призван спасти республику от еще больших потерь. Он добавил, что в настоящее время следует уделить внимание тем, кто критикует мирный план. По словам главы РФПИ, эти лица «извлекают выгоду» из продолжающегося конфликта.

План США по Украине подразумевает передачу всего Донбасса Москве и выплату Киеву «земельного налога», отказ Украины от размещения на своей территории иностранных войск, признание русского языка государственным и запрет на передачу определенного оружия. В Евросоюзе находятся в шоке от происходящего, пишет Politico. Американские СМИ назвали план «полной капитуляцией Украины». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз передал США свой вариант мирного плана по Украине.