Глава РФПИ объяснил цель плана Трампа по Украине

Глава РФПИ Дмитриев: план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта призван спасти Украину от еще больших потерь. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Многие люди из-за пропаганды разжигателей войны упускают, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и человеческих жизней. Присмотритесь к тем, кто яро критикует мирный план, как они извлекают выгоду из бесконечной войны», — написал глава РФПИ.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

22 ноября Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведет переговоры.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

