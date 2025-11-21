Зеленский призвал «прекратить срач» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских политиков прекратить срач». С таким призывом он обратился к согражданам на фоне предложения США о мирном урегулировании. Видеообращение Зеленского опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«Призываю всех политиков, все силы в Украине помнить, что нужно прийти в себя, прекратить «срач», прекратить политические игры. Всем нужно помнить, кто есть враг Украины», — сказал он.

Зеленский назвал нынешнее время одним из самых сложных в истории Украины, когда речь идет о потере достоинства или потере ключевого партнера. Он подчеркнул, что либо страна принимает решения по поводу «сложных 28 пунктов», либо ее ждет «крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски».

При этом Зеленский пообещал не предавать национальные интересы, искать конструктивные решения с партнером и предлагать конструктивные варианты на те вещи, которые не устраивают украинское руководство. В частности, отметил президент, он будет бороться за то, «чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два». По его словам, «следующая неделя будет очень непростой, насыщенной событиями».

Зеленский записал десятиминутное обращение к украинцам, в котором заявил о намерении внести правки в мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

Ранее США пригрозили Украине из-за мирного плана.