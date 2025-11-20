На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет мирный план

true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения, если украинская сторона примет американский мирный план. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, для этого американская администрация может использовать свое влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также сообщается, что в случае принятия плана Трамп может разрешить Зеленскому провести силовые действия против внутриполитических оппонентов.

Издание добавляет, что в обмен на согласие с планом Зеленский может получить от Трампа гарантии личной безопасности на случай, если захочет оставить пост президента Украины.

Агентство Bloomberg также писало, что предлагаемый Трампом новый план по Украине предполагает снятие санкций с России.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с РФ.

Переговоры о мире на Украине
