В США назвали план Трампа «победой для Украины» и предупредили о худшей альтернативе

Ситуация для Украины, охваченной внутренними кризисами, станет только хуже в случае непринятия Киевом плана мирного урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, предложенный Трампом план в нынешних условиях можно назвать «победой для Украины», так как в случае успешной его реализации Украина на 80% сохранит часть своей довоенной территории. Также ей будут гарантированы безопасность и тесная связь с Западом, в частности право на членство в ЕС и доступ к европейским рынкам.

22 ноября Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить его план по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский согласился обсудить план Трампа.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.