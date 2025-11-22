Зеленский созвонился с премьером Польши, чтобы рассказать о происходящем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о телефонном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Украинский лидер поделился с ним деталями дипломатической работы с Европой и США. Зеленский подчеркнул, что Киеву важно проинформировать о ситуации партнеров, которые были с ним с начала военных действий. Политик поблагодарил Туска и народ Польши за поддержку.

До этого Зеленский заявил, что Украина проведет консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания боевых действий в зоне конфликта. Глава государства подписал указ о составе делегации страны и утвердил нужные директивы. По его словам, украинские представители знают, как защищать интересы республики и что нужно, чтобы Россия «не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

