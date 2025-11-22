На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский: Киев проконсультируется с партнерами о необходимых для мира шагах

Украина проведет консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания боевых действий в зоне конфликта, сообщил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Политик заявил, что подписал указ о составе делегации страны и утвердил нужные директивы. По его словам, украинские представители знают, как защищать интересы республики и что нужно, чтобы Россия «не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине».

«Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что реальный мир всегда основан на гарантированной безопасности и справедливости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее США объяснили Европе положение Украины.

