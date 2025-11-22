Стало известно, в чем подозревается «кошелек Зеленского»

Соратника президента Владимира Зеленского, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича объявили в розыск на Украине по статьям «Легализация имущества, полученного преступным путем», «Создание преступного сообщества» и «Вмешательство в деятельность государственного деятеля», передает РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти республики.

По Уголовному кодексу Украины,

по первой статье наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

по второй статье можно лишиться свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества;

по третьей статье Миндичу грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок от трех до шести месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.

Главного финансиста Миндича Александра Цукермана Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тоже объявило в розыск. Его подозревают по статьям «Легализация имущества, полученного преступным путем» и «Руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней».

На этой неделе НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. По словам депутата Рады Гончаренко, Миндич, считающийся «кошельком» президента Владимира Зеленского, и его главный финансист незаконно легализовали более $7 млн.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, как скандал с Миндичем повлияет на СВО.