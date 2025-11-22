На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в чем подозревается «кошелек Зеленского»

Бизнесмена Миндича подозревают в создании преступного сообщества
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Соратника президента Владимира Зеленского, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича объявили в розыск на Украине по статьям «Легализация имущества, полученного преступным путем», «Создание преступного сообщества» и «Вмешательство в деятельность государственного деятеля», передает РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти республики.

По Уголовному кодексу Украины,

  • по первой статье наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

  • по второй статье можно лишиться свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества;

  • по третьей статье Миндичу грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок от трех до шести месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.

Главного финансиста Миндича Александра Цукермана Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тоже объявило в розыск. Его подозревают по статьям «Легализация имущества, полученного преступным путем» и «Руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней».

На этой неделе НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. По словам депутата Рады Гончаренко, Миндич, считающийся «кошельком» президента Владимира Зеленского, и его главный финансист незаконно легализовали более $7 млн.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, как скандал с Миндичем повлияет на СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами