Как скандал с «кошельком Зеленского» повлияет на СВО

На Украине не утихает масштабный скандал со взятками. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) накрыло группу высокопоставленных «воров», которые организовали схемы по масштабному расхищению в украинской энергетике. В его центре оказался бизнесмен Тимур Миндич, также известный под псевдонимом «Карлсон». Близкий к Владимиру Зеленскому человек, которого даже называют его личным «кошельком».

Бомба по имени «Миндич» взорвалась прямо сейчас отнюдь не случайно. Механизм взвел сам Зеленский в июле — когда попытался ликвидировать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. — «Газета.Ru»). Под давлением оппозиции и западных союзников он отказался от этих попыток, вернул все как было. Зеленский как будто согласился, что НАБУ и САП останутся независимыми. Но в действительности кулуарная межведомственная «война» между разными органами украинской власти продолжилась — что делало масштабную «ответку» в адрес Зеленского вопросом времени.

То, что основной удар пришелся по Миндичу, лишь доказывает, что адресат послания — президент Украины. Впрочем, главные разоблачения могут быть впереди. Заявляется, что так называемые «пленки Миндича» насчитывают тысячи часов. В открытый доступ выложили лишь небольшую часть материала. Имя Зеленского уже фигурирует в деле. Вполне возможно, что у НАБУ есть и полноценный компромат на президента Украины.

Но даже и без прямых обвинений в адрес Зеленского скандал с Миндичем уже спровоцировал масштабные потрясения по всей вертикали украинской власти. Бизнесмен и часть его подельников сбежали за границу. Рада проголосовала за увольнение двух министров, которые участвовали в схеме. Бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — «Газета.Ru») Рустем Умеров, как оказалось, тоже вел дела с Миндичем. Скандал застал его в заграничной командировке — теперь он отказывается возвращаться в страну. Также в деле потенциально может фигурировать ближайший соратник Зеленского — глава его офиса Андрей Ермак (ему приписывают псевдоним «Али-баба»).

На фоне всего этого в пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» начался бунт. Часть депутатов вместе с оппозицией требует избавиться от Ермака и всех чиновников, связанных с оскандалившимся бизнесменом. А это — ключевые союзники Зеленского и столпы вертикали власти, которую он выстраивал с начала вооруженного конфликта с Россией. В общем, ситуация для президента Украины выглядит крайне скверно.

Дальнейшее развитие скандала будет зависеть от стратегии, которую выберет Зеленский. Пока президент Украины ведет себя пассивно — принимает удар за ударом, всячески демонстрирует желание сотрудничать со следствием и сдает своих. Что распаляет аппетит его противников. Конечная цель оппозиции в лице Петра Порошенко и других партий — очищение украинской власти от соратников президента, вроде Ермака, роспуск нынешнего кабмина и созыв вместо него так называемого «правительства национального единства», куда войдут в том числе их представители.

Если оппозиция продавит Зеленского на выполнение требований, глава государства лишится реальной власти. Вся его роль в общественно-политической жизни страны сведется к церемониалу. А ключевые решения будет принимать сборная солянка из разных политических сил. Как она себя поведет, будет зависеть только от баланса сил и распределения ролей в гипотетическом «правительстве национального единства». Многое станет ясно после того, как эта коалиция определит, кто пойдет на пост премьера.

А если Зеленский не отдаст власть просто так? Сейчас он осторожничает из страха перед европейскими союзниками, которые де-факто поддержали НАБУ. Те наверняка ответят очень жестко, если он решит разобраться с этими органами раз и навсегда — как это уже было в июле. Но если он не хочет стать политическим трупом, рано или поздно действовать ему придется.

Открыто президент Украины действовать не может. Но может использовать при контратаке Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). Например, их руками обвинить руководство НАБУ госизмене и работе на Россию. О том, что офис Зеленского готовил почву для таких обвинений, слухи на Украине ходили с сентября. Но давать делу ход прямо сейчас Зеленский вряд ли будет — для начала ему было бы неплохо утихомирить разыгравшийся политический шторм.

На этом этапе в сценарии может быть две развилки. В первой Зеленский сбивает градус напряжения. Возможно, «выбрасывает на растерзание» нескольких козлов отпущения. Но сохраняет позиции — и через некоторое время без лишнего шума нейтрализует ключевых сотрудников НАБУ и САП. За ними преследованиям подвергают лидеров оппозиции одного за другим. И Зеленский сохраняет власть.

Вторая — погасить недовольство не удается, оппозиция и НАБУ продолжают жестко прессовать Зеленского. Это вынуждает президента Украины действовать, не дожидаясь подходящего момента. Начинается неконтролируемая эскалация с трудно предсказуемыми последствиями. В конце Зеленский может решиться на силовое подавление оппозиции — и при этом прощается с поддержкой Запада. Либо недовольство в стране достигает такого масштаба, что конфликт заканчивается «дворцовым переворотом». НАБУ обнародует компромат на самого Зеленского, затем разные фракции на Украине образуют широкую коалицию, которая полностью устраняет его от власти.

Чем бы ни закончилось дело Миндича, столь резкие пертурбации в балансе сил наверняка повлекут за собой и смену позиции Киева касательно урегулирования конфликта с Россией. В какую именно сторону — сказать пока сложно. Есть слабая надежда, что она станет более прагматичной. Возможно, вместо смены одной четкой политической парадигмы на другую мы увидим тотальный хаос и обострение межфракционной борьбы в украинской власти. Без направляющей силы сверху может посыпаться и фронт у ВСУ. Пока сценарий звучит для России излишне оптимистично. Но поскольку брожения в Киеве переходят в терминальную фазу, исключать его полностью я бы не стал.

