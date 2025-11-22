На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил об «абсолютной победе» России

Премьер Фицо: если план Трампа примут, Россия будет абсолютным победителем
Darko Vojinovic/AP

Россию ждет «абсолютная победа», если новый план президента США Дональда Трампа будет принят Киевом и Брюсселем. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает издание Novinky.

«Если это соглашение будет подписано, Россия выйдет из него абсолютным победителем», — подчеркнул он.

По словам Фицо, Россия будет укреплена «морально и экономически».

При этом европейские лидеры стремятся внести свои коррективы в план Трампа по Украине. Газета The Guardian сообщала, что европейские лидеры проведут встречу в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге в субботу и попытаются «усилить» план президента США.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.

Переговоры о мире на Украине
