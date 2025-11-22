На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орешкин назвал причины раздробленности мировой экономики

Орешкин: мировая экономика раздроблена в свете санкций и иных незаконных мер
Илья Питалев/РИА Новости

Мировая экономика сталкивается с раздробленностью из-за санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки», передает РИА Новости.

«Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией», — заявил он.

По словам Орешкина, некоторые развитые страны продолжают вводить незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, ограничения в сфере образования и технологий, а также изъятие активов.

В ходе выступления он отметил, что ряд стран G7 движутся к «финансовому коллапсу» из-за роста их долгов. Он объяснил, что это создает угрозу для мировой экономики от искусственно раздутых финансовых пузырей.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» изучают разные варианты решения финансовых проблем Украины, среди которых использование замороженных российских активов.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. На данный момент известно, что все заседания и переговоры делегаций будут в закрытом формате, без доступа журналистов.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии.

