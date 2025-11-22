Лидеры ЕС намерены поехать к Трампу в ближайшие дни для переговоров по Украине

Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность поехать в Вашингтон в конце ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по его новому плану решения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Ведутся некоторые дискуссии о том, могут ли европейские лидеры, такие как (президент Франции Эммануэль – «Газета.Ru») Макрон и (премьер Италии Джорджа – «Газета.Ru») Мелони, отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом в начале следующей недели, чтобы убедить его в европейской и украинской перспективах, как это было сделано лидерами в августе прошлого года после американо-российского саммита на Аляске», — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что премьер Британии Кир Стармер на фоне осуждения бюджета королевства не намерен ехать в Вашингтон.

22 ноября сообщалось, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.