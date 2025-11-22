На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры ЕС намерены поехать к Трампу в ближайшие дни для переговоров по Украине

Sky News: лидеры ЕС хотят поехать в Белый дом для обсуждения плана Трампа
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность поехать в Вашингтон в конце ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по его новому плану решения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Ведутся некоторые дискуссии о том, могут ли европейские лидеры, такие как (президент Франции Эммануэль – «Газета.Ru») Макрон и (премьер Италии Джорджа – «Газета.Ru») Мелони, отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом в начале следующей недели, чтобы убедить его в европейской и украинской перспективах, как это было сделано лидерами в августе прошлого года после американо-российского саммита на Аляске», — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что премьер Британии Кир Стармер на фоне осуждения бюджета королевства не намерен ехать в Вашингтон.

22 ноября сообщалось, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами