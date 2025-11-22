На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники саммита G20 в ЮАР поспешили принять декларацию в нарушение традиций

Участники G20 в ЮАР досрочно приняли совместную декларацию
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Участники саммита G20 в в Йоханнесбурге (ЮАР) приняли совместную декларацию в начале заседания в нарушение традиций, сообщает РИА Новости.

По информации источника, обычно декларацию утверждают в конце саммита, однако 21 и 22 ноября в ходе двусторонних переговоров «возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам».

Отмечается, что открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. В декларации в том числе обсуждается необходимость устойчивого урегулирования на Украине.

США бойкотировали саммит. Президент страны Дональд Трамп объяснил, что такое решение принято из-за якобы притеснения белого населения в ЮАР.

Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Как писала The Guardian, европейские лидеры в ходе саммита попытаются «усилить» план президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

