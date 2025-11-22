На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами

Посол Мирошник: перед переговорами Киев всегда начинает бить дронами
Евгений Одиноков/РИА Новости

В преддверии переговоров Украина всегда начинает бить дронами по гражданскому населению и гражданским объектам России. Об этом aif.ru заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Если мы берем 2025 год, то существенный рост происходил в апреле, когда начались первые контакты с Трампом и озвучивались первые инициативы по установлению режима прекращения огня по энергетике», — подчеркнул он.

По словам дипломата, позднее, на фоне других переговоров РФ и США, ВСУ наносили удары целенаправленно по гражданскому населению.

Мирошник напомнил, что только на прошлой неделе в середине ноября «у нас было уже около 500 «прилетов»».

Утром 22 ноября МО РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.

Переговоры о мире на Украине
