Трамп заявил, что у Путина на руках «все козыри»

Times: Трамп считает, что у Путина на руках все козыри в преддверии переговоров

Президент США Дональд Трамп считает, что в руках у российского лидера Владимира Путина «все козыри» в преддверии возможных мирных переговоров по Украине на основе нового мирного плана Вашингтона. Об этом пишет британская газета The Times.

«Президент США считает, что у Путина на руках все козыри», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, пишет Times, «неудивительно», что мирный план из 28 пунктов «сильно искажен в пользу России».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.