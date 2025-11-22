На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР лично объявит выступающих на саммите «Большой двадцатки»

Балойи: президент ЮАР Рамафоса лично объявит выступающих на саммите G20
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса лично объявит выступающих на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве республике Уильям Балойи.

По его словам, в настоящее время работа над программой саммита ещё пока в процессе завершения. Сначала в Йоханнесбург прибудут международные организации, приглашенные страны и страны-члены G20.

Рамафоса официально откроет саммит, потом будут закрытые встречи.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге, Южно-Африканская Республика, с 20 по 24 ноября.

Как сообщал Bloomberg, страны Европейского союза, Великобритания и другие намерены провести 22 ноября внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Делегацию РФ на мероприятии возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер едва не упал на бизнес-встрече перед саммитом G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами