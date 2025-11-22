Президент ЮАР лично объявит выступающих на саммите «Большой двадцатки»

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса лично объявит выступающих на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве республике Уильям Балойи.

По его словам, в настоящее время работа над программой саммита ещё пока в процессе завершения. Сначала в Йоханнесбург прибудут международные организации, приглашенные страны и страны-члены G20.

Рамафоса официально откроет саммит, потом будут закрытые встречи.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге, Южно-Африканская Республика, с 20 по 24 ноября.

Как сообщал Bloomberg, страны Европейского союза, Великобритания и другие намерены провести 22 ноября внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Делегацию РФ на мероприятии возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер едва не упал на бизнес-встрече перед саммитом G20.