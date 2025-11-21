На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры ЕС и Зеленский назвали отправную точку для переговоров по миру

Лидеры ЕС и Зеленский назвали линию фронта отправной точкой для переговоров
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Европейские и украинские лидеры едины во мнении, что текущая линия фронта на Украине должна стать «отправной точкой» в любых переговорах о мирном урегулировании. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии, опубликованном по итогам телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они договорились продолжить работу над достижением цели по защите жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе. Это включает, среди прочего, то, что линия соприкосновения является отправной точкой для взаимопонимания и что украинские вооруженные силы должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины», — говорится в заявлении.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании вновь заявили о своей всесторонней поддержке Украины в ее стремлении к «прочному и справедливому миру». Они также приветствовали усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение конфликта, и выразили намерение «тесно координировать» дальнейшие действия.

Кроме того, было подчеркнуто, что любое мирное соглашение, затрагивающее интересы европейских государств, Европейского союза или НАТО, должно быть одобрено европейскими партнерами или достигнуто на основе «консенсуса среди союзников».

Ранее на Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с Россией.

