СМИ сообщили о возможности «восстания» на Украине из-за плана Трампа

Принятие Украиной плана президента США Дональда Трампа может спровоцировать «восстание» внутри страны. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявил американской журналист Марк Чемпион.

«Ни один украинский лидер не может и не должен принимать эту сделку, как и Европа. Это гарантированно спровоцирует восстание внутри страны и проложит путь для будущей российской дестабилизации и повторного вторжения», — говорится в материале.

По оценке Чемпиона, украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении. Чтобы исправить ситуацию в свою пользу, считает автор публикации, Зеленскому нужно предложить свои правки.

«Это означает настаивание на международных миротворцах и значительно более широкой демилитаризованной зоне», — пишет он.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

