Пушков отреагировал на заявление Вэнса о мирном плане США по Украине

Пушков: слова Вэнса говорят о несостоятельности прошлого курса США по Украине
Pavel Kashaev/Global Look Press

Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об американском мирном плане указывают на провал предыдущего курса страны по конфликту на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Вице-президент США Джей Д. Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине», — заявил он.

По словам Пушкова, заявление американского представителя на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США по вопросу урегулирования на Украине. Он добавил, что все сторонники президента США Дональда Трампа придерживаются этой позиции.

Сенатор объяснил, что по причине смены курса команду Трампа покинул спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

До этого Вэнс США написал, что критика плана американской стороны по урегулированию на Украине демонстрирует непонимание реальности.

По его словам, любой план урегулирования конфликта на Украине должен быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева. Он отметил, что соответствующий план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится снова.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

