Германия знала о мирном плане Трампа, но продемонстрировала удивление

BZ: удивленная мирным планом Трампа по Украине Германия знала о нем с октября
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Офис канцлера Германии Фридриха Мерца после появления публикаций в СМИ о мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине выразила удивление по поводу инициативы, однако на самом деле знала о нем как минимум с конца октября. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что о документе знали Службы безопасности, консультирующие Мерца, и его сотрудники по геополитическим вопросам, а также немецкие спецслужбы. Совет безопасности ФРГ вовсе обсуждал этот вопрос 11 ноября.

Автор статьи называет проблематичной роль Германии в возникшей ситуации. Источники газеты рассказали, что Россия яро пыталась привлечь Германию к переговорам. Но, поскольку у ФРГ «геополитически движения в неправильном направлении», власти РФ все чаще смотрят в сторону Великобритании, говорится в статье.

О работе США над новым мирным планом по разрешению конфликта на Украине западные СМИ начали писать в середине ноября, например, CNN, Bloomberg, Financial Times и другие издания. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими.

В случае согласования плана предполагается снятие санкций с Российской Федерации и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, заявил президент Владимир Путин.

Ранее Мерц обсудил с Трампом план США по урегулированию ситуации на Украине.

