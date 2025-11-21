Мерц обсудил с Трампом план США по урегулированию ситуации на Украине

Bild: Мерц и Трамп обсудили по телефону мирный план США по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США Дональду Трампу и обсудил с ним американский план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Bild.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор «доверительным и обстоятельным». По его словам, Мерц согласовал с Трампом «дальнейшие шаги на уровне советников».

Корнелиус добавил, что канцлер намерен проинформировать европейских партнеров о содержании беседы.

21 ноября агентство Reuters писало, что Украина совместно с Францией, Германией и Великобританией готовит альтернативный вариант мирного плана, который станет ответом на американскую инициативу по урегулированию конфликта.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.