Украинский политик заявил, что Зеленский готовит провокацию ради срыва плана США

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский готовит провокацию в ответ на план Трампа
Louisa Gouliamaki/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с ЕС может начать подготовку провокаций, чтобы сорвать реализацию нового мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Зеленский может начать придумывать провокации вместе с европейцами, чтобы обвинить во всем Россию и втянуть в конфликт Трампа. Он будет максимально тянуть время», — подчеркнул он.

У украинского лидера, отметил бывший депутат Рады, нет выбора, и ему, скорее всего, придется до 27 ноября подписать мирный план.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.

Переговоры о мире на Украине
