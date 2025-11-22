США отказались увеличить давление на Россию

FT: США на встрече с дипломатами ЕС в Киеве отказались увеличить давление на РФ

Военные США на встрече с чиновниками ЕС в Киеве не стали принимать во внимание предложение увеличить давление на Россию ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Когда встреча подходила к концу, послы ЕС заявили, что вместо заключения сделки сейчас необходимо усилить давление на Россию. Американцы сказали, что предложенные условия — это лучшее, на что может рассчитывать Украина», — говорится в сообщении.

По словам одного из европейских дипломатов, ситуация для Киева и ЕС складывается «еще хуже, чем мы думали».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

