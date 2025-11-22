Министр армии США заявил об очень плохом положении Украины

Министр армии США Дрисколл: сейчас самое подходящее время для мира на Украине

Для Украины настало наиболее подходящее время для мирного урегулирования конфликта, так как Киев находится в «очень плохом» положении. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, передает газета Financial Times.

«Честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — подчеркнул он.

По словам Дрисколла, президенту США Дональду Трампу необходим мир на Украине «прямо сейчас».

Сам Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы получить более выгодные условия по сделке. По информации издания, президент США считает положение Зеленского невыгодным.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.