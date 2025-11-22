Трамп оценил решение Грин уйти из конгресса США

Президент США Дональд Трамп обрадовался решению палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что заранее не знал о подобных планах Грин. Президент предположил, что «она должна быть счастлива».

21 ноября Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года. Она приняла такое решение на фоне конфликта с Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее конгрессвумен Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон.