На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил решение Грин уйти из конгресса США

Трамп назвал отличной новостью решение Грин уйти из конгресса США
true
true
true
close
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп обрадовался решению палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что заранее не знал о подобных планах Грин. Президент предположил, что «она должна быть счастлива».

21 ноября Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года. Она приняла такое решение на фоне конфликта с Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее конгрессвумен Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами