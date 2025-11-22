Карасин: успехи ВС России и скандал в стране могут вызвать крах киевского режима

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что успехи российских войск могут повилять на режим президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во-первых, успехи нашей армии — это, ..., позитивный процесс, который ждет вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур», — отметил Карасин.

По словам сенатора, украинским избирателям предстоит разобраться, кто будет править страной дальше.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что работа Вооруженных сил России должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.