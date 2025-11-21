На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал, как действия ВС РФ должны повлиять на Зеленского

Песков: работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что лучше договариваться сейчас
Работа Вооруженных сил России должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом», — сказал он.

21 ноября телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные для Украины положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.

