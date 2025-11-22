Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали проводиться при поддержке посольства США. Об этом РИА Новости заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«То, что делает сейчас НАБУ, это не собственная инициатива НАБУ. Это абсолютно однозначно. Это команда американского посольства, которое реально управляет Украиной», — сказал экс-глава кабмина Украины.

Азаров добавил, что НАБУ не стало бы начинать расследование против президента Украины Владимира Зеленского и его окружения без протекции со стороны США. По его словам, это связано с тем, что бюро могли обвинить в связях с Россией, а его сотрудников посадить в тюрьму.

На Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.

В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.

Ранее на Западе рассказали о «сейсмических сдвигах» в судьбе Зеленского.