Зеленский фигурирует в деле обвиняемого в коррупции предпринимателя Миндича

ТАСС: Зеленский фигурирует в обвинительном заключении НАБУ по делу Миндича
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу в отношении своего соратника, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщили украинский нардеп Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко со ссылкой на документ национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в подозрении НАБУ.

В документе также говорится, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена.

Ранее Зеленский, комментируя антикоррупционное дело против Миндича, заявлял о необходимости «любых результативных действий» против коррупции.

Накануне руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что соратник украинского лидера управлял коррупционными схемами в сфере энергетики и обороны, но не был их главным бенефициаром.

Ранее экс-премьер Польши допустил участие Варшавы в содействии побегу Миндича.

