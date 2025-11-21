На Западе рассказали о «сейсмических сдвигах» в судьбе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться баллотироваться на второй президентский срок из-за разразившегося коррупционного скандала, вызвавшего «сейсмические сдвиги» в его политической карьере. Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий в колонке для Politico.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок», — написал автор.

Каратницкий отметил, что коррупционный скандал нанес имиджу Украины серьезный удар и подорвал доверие к президенту, вызвав «сейсмические сдвиги в политической карьере» Зеленского. Самого же украинского лидера Каратницкий назвал «хромой уткой».

На Украине разгорелся скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, соратником Зеленского. В обвинительном заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич вел «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, а также воспользовавшись «наличием дружеских отношений» с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Миндич сбежал с Украины.