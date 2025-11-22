На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп спрогнозировал холодную зиму на Украине

Трамп: Украину ждет холодная зима
Jessica Koscielniak/Reuters

Украину ждет холодная зима. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Холодная зима, и много — если говорить о коммунальных услугах. Станции, производящие электричество, были атакованы, мягко говоря», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что правительству Украины придется план США по урегулированию конфликта. По словам главы Белого дома, сейчас он ведет различные переговоры о предложениях США. Однако президент не стал уточнять, с кем именно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для республики наступил один из самых сложных моментов в истории. По его словам, Киев в скором времени может оказаться перед решающим выбором: потерять достоинство и согласиться на новый мирный план Трампа или потерять ключевого партнера в виде США. В связи с этим президент Украины призвал политиков «прекратить срач» и политические игрища и работать сообща. Он заявил, что хочет внести изменения в документ, который предлагает Вашингтон, и пообещал не предавать страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-министр Украины заявил, что страна замерзнет зимой без помощи США.

