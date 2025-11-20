Бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров заявил, что без помощи США Украина может столкнуться с дефицитом энергии зимой. Об этом сообщает ТАСС.

«На чем основаны мои такие предположения? Прежде всего, на работе атомных блоков. Их Россия не трогает в процессе своих ударов. Значит, 9 тыс. МВт мощности обеспечено. Второй момент — это примерно 2-2,5 тыс. МВт поставок по импорту. Но тут ключевой вопрос с точки зрения техники», — поделился Азаров.

Он уточнил, что дефицит энергии уже возникает: 11 тыс. МВт обеспечат потребности страны, а 9 тыс. МВт — уже с большой натяжкой. Также проблемы возникают с доставкой энергии до потребителя. По словам Азарова, преодолеть зимний отопительный сезон Киеву может помочь только Вашингтон.

7 ноября директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года и будет нуждаться в новых поставках.

Кроме того у Киева возникнут проблемы с ресурсами для приобретения газа уже к следующему отопительному сезону. Стране может понадобится 4,5–5 млрд куб. м дополнительных объемов газа.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.