Reuters сообщило о работе Киева и Европы над ответом на мирный план США

Украина совместно с Францией, Германией и Великобританией готовит альтернативный вариант мирного плана, который станет ответом на американскую инициативу по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины», — говорится в материале издания.

Один из собеседников агентства добавил, что к разработке этого документа, вероятно, присоединятся и другие европейские государства.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов Российской Федерации. В частности, согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.