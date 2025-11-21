На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин связал новую редакцию плана по Украине с паузой в переговорах

Путин: новая редакция плана по Украине появилась из-за паузы в переговорах
РИА Новости

Появление новой редакции мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования украинского конфликта, связано с возникшей заминкой в переговорном процессе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Глава государства высказал мнение, что «модернизированный план», содержащий 28 пунктов, стал результатом отказа Киева от первоначальной версии документа. Он также подчеркнул, что предметное обсуждение новой редакции мирного плана Трампа с российской стороной не проводилось.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал 28 пунктов указанного плана, включающего в себя отказ Украины от вступления в НАТО, пересмотр границ, создание буферной зоны, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются территорией России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

Переговоры о мире на Украине
