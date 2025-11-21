Путин предупредил о повторении ситуации с Купянском

Путин заявил об отсутствии у Киева объективной информации о положении на фронте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на момент, когда украинская сторона сообщила о готовности деблокировать Купянск, расположенный в Харьковской области, город почти полностью находился в руках российских сил. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности РФ.

«Две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что <...> этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но <...> на тот момент, на 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил», — подчеркнул Путин.

По его мнению, у украинского руководства нет объективной информации о положении дел на фронте или они не могут ее объективно проанализировать.

Президент также заявил, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках зоны спецоперации, если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.

21 ноября Путин сообщил о взятии Купянска российскими войсками.

Ранее Минобороны России показало видео из Купянска.