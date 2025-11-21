Путин заявил, что разработка мирного плана приостанавливалась из-за Киева

Президент России Владимир Путин сообщил, что мирный план, предложенный Дональдом Трампом, обсуждался еще до встречи на Аляске, но развитие инициатив было приостановлено по вине украинской стороны. Об этом он рассказал на заседании с Совбезом РФ.

По словам президента, в ходе обсуждений американская сторона обращалась к России с просьбой пойти на определенные уступки. Москва подтвердила свое согласие с представленными мирными предложениями. Однако после переговоров на Аляске возникла пауза, связанная с отказом Украины от плана Трампа.

Путин предположил, что именно по этой причине появился «модернизированный план», состоящий из 28 пунктов, который, как отметил глава государства, находится в распоряжении России.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — заключил президент.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов Российской Федерации. В частности, согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.