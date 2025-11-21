На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что разработка мирного плана приостанавливалась из-за Киева

Путин: мирный план Трампа был поставлен на паузу из-за отказа Украины
true
true
true

Президент России Владимир Путин сообщил, что мирный план, предложенный Дональдом Трампом, обсуждался еще до встречи на Аляске, но развитие инициатив было приостановлено по вине украинской стороны. Об этом он рассказал на заседании с Совбезом РФ.

По словам президента, в ходе обсуждений американская сторона обращалась к России с просьбой пойти на определенные уступки. Москва подтвердила свое согласие с представленными мирными предложениями. Однако после переговоров на Аляске возникла пауза, связанная с отказом Украины от плана Трампа.

Путин предположил, что именно по этой причине появился «модернизированный план», состоящий из 28 пунктов, который, как отметил глава государства, находится в распоряжении России.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — заключил президент.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов Российской Федерации. В частности, согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами