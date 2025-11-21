На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил план Трампа по Украине

Путин: план Трампа по Украине модернизирован после встречи на Аляске
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть план Трампа по мирному урегулированию на Украине, он был переработан после переговоров на Аляске и реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предложения американской стороны. Об этом президент заявил на заседании с Совбезом РФ.

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного Президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», — сказал Путин.

По словам Путина, предметно с Россией новая редакция плана Трампа по Украине не обсуждается, однако этот «мирный план» обсуждался еще до встречи с Трампом на Аляске и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила Москву пойти на определенные компромиссы.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на определенные непростые вопросы и сложности Москва с предложениями Трампа согласна и готова проявить предлагаемую России гибкость.

Днем ранее украинский народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план Трампа по Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта «прямо сейчас».

