На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп требует от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта «прямо сейчас»

«РБК-Украина»: Трамп потребовал от Зеленского принять мирный план прямо сейчас
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По информации источника, когда Трамп говорит об «агрессивных» сроках, это подразумевает жесткий дедлайн для принятия плана на условиях Вашингтона — немедленно или в максимально сжатые сроки.

Как сообщил портал Axios, Зеленский в рамках встречи в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом договорился о «жестких сроках» подписания плана по Украине.

Издание Responsible Statecraft пишет, что Трамп может перейти к тактике «крайне сильного давления» на Украину, если Зеленский будет отказываться принимать новый план Вашингтона по решению конфликта.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин заявил, что власти Украины «сидят на золотых унитазах» и игнорируют интересы государства.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами