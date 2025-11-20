На Украине раскрыли детали мирного плана Трампа

«РБК-Украина»: по плану Трампа Киев откажется от НАТО, и в альянсе это подтвердят

Согласно мирному плану по урегулированию конфликта, который якобы разработали Россия и США, Украина должна убрать пункт о членстве НАТО из конституции, а страны-блока подтвердить, что Киев никогда не вступит в альянс. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, не только Украина должна убрать упоминание о членстве в НАТО из конституции, но также выставлено условие для членов Альянса признать законодательно, что Киев никогда в будущем не станет членом военного блока.

Что подразумевается под «законодательным признанием» в материале не уточняется.

Кроме того, предусматривается амнистия для всех преступлений военного времени, а также полное возвращение России в мировую экономику.

По данным источников, сегодня Владимир Зеленский встретится с американскими военными. Главной темой беседы «будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамку договоренностей», указывают собеседники.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Каллас выдвинула условия относительно мирного плана по Украине.