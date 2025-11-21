Зеленский обсудил с Вэнсом и Дрисколлом мирный план США по Украине

Зеленский почти час обсуждал мирный план США по Украине с Вэнсом и Дрисколлом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел почти часовую беседу с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которой стороны детально обсудили американский план по урегулированию конфликта.

«Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным», — написал он.

Зеленский отметил, что Киев уважает стремление президента США Дональда Трампа добиться урегулирования и положительно воспринимает каждое реалистичное предложение, направленное на прекращение кровопролития.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Украина неизбежно потеряет Донбасс.