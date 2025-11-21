На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп уверен, что Украина неизбежно потеряет Донбасс

Трамп: Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает утрачивать территории. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

»Киев неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса», — сказал Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду.

По информации агентства Reuters, администрация США поставила перед Украиной жесткий ультиматум: либо принять американский план урегулирования до 27 ноября, либо столкнуться с приостановкой поставок вооружений и передачи разведывательных сведений.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов Российской Федерации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Зеленский получил сигнал от США об уступке территорий.

