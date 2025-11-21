На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп отказался обсуждать давление на Мадуро в ходе возможных переговоров

Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро ухода с поста президента
true
true
true
close
Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News Radio не стал подтверждать, что в ходе возможных переговоров с лидером Николасом Мадуро потребует его ухода с поста главы государства.

«Я не собираюсь говорить тебе, что я скажу ему. Я так не поступаю. Знаешь, может, другие политики так поступают, но я — нет», — подчеркнул глава Белого дома.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы.

По его словам, переброска американского авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн указывает на то, что президент США хочет свергнуть Николаса Мадуро.

До этого стало известно, что президент Венесуэлы по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером на фоне разговоров в США о возможности проведения военной операции против латиноамериканской республики.

Ранее эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами