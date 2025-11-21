Трамп отказался обсуждать давление на Мадуро в ходе возможных переговоров

Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро ухода с поста президента

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News Radio не стал подтверждать, что в ходе возможных переговоров с лидером Николасом Мадуро потребует его ухода с поста главы государства.

«Я не собираюсь говорить тебе, что я скажу ему. Я так не поступаю. Знаешь, может, другие политики так поступают, но я — нет», — подчеркнул глава Белого дома.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы.

По его словам, переброска американского авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн указывает на то, что президент США хочет свергнуть Николаса Мадуро.

До этого стало известно, что президент Венесуэлы по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером на фоне разговоров в США о возможности проведения военной операции против латиноамериканской республики.

Ранее эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу.