Мадуро захотел «наладить связь» с Трампом на фоне желания США атаковать Венесуэлу

CNN: Мадуро по нескольким каналам стремится наладить связь с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером Дональдом Трампом на фоне разговоров в США о возможности провести военную операцию против Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Потенциальные переговоры между Трампом и Мадуро все еще являются предварительными, сообщил CNN высокопоставленный представитель Белого дома. Мадуро и его соратники обратились по нескольким каналам с желанием наладить связь», — говорится в сообщении.

Тем временем, отмечается в материале телеканала, американские военные продолжают наращивать свое присутствие вблизи южноамериканской страны.

Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

