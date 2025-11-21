На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп успокоил Прибалтику насчет «нападения» России

Трамп заявил, что Россия не стремится к атакам на страны Балтии
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что Россия не стремится к атакам на прибалтийские страны.

Комментируя предположения о якобы возможном нападении России на страны Балтии, Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин «не ищет новой войны».

При этом глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен и прибалтийским странам нечего волноваться.

19 ноября министр обороны Германии Борис Писториус обвинил РФ в якобы усилении гибридных атак против стран Европы, в том числе в Балтийском море. В российском МИД заявили, что НАТО пытается изолировать Россию от Балтийского моря.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет». Он также предложил разместить Вооруженные силы Украины во всех приграничных с Россией странах Евросоюза по завершении украинского конфликта.

Ранее в Венгрии назвали «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.

