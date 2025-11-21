На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригрозил России новыми «очень мощными санкциями»

Трамп анонсировал мощные санкции в отношении российской нефти
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции в отношении России. Об этом он сказал в эфире радио Fox News.

«И они (санкции. — Прим. ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что санкции «очень скоро начнут действовать».

В октябре Министерство финансов США включило компанию «Лукойл» и ее дочерние структуры в новый пакет санкций. Ограничения предусматривают заморозку активов нефтяной компании в США и запрет на проведение ее операций с американскими контрагентами.

До этого, в августе, США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это стремлением «наказать» страну за поддержку российской экономики посредством закупок российской нефти.

Российские эксперты отмечают, что американские санкции против российских нефтяных компаний уже отражаются на самих Соединенных Штатах, в частности на заправках страны.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о санкциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами