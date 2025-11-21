Трамп пригрозил России новыми «очень мощными санкциями»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции в отношении России. Об этом он сказал в эфире радио Fox News.

«И они (санкции. — Прим. ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что санкции «очень скоро начнут действовать».

В октябре Министерство финансов США включило компанию «Лукойл» и ее дочерние структуры в новый пакет санкций. Ограничения предусматривают заморозку активов нефтяной компании в США и запрет на проведение ее операций с американскими контрагентами.

До этого, в августе, США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это стремлением «наказать» страну за поддержку российской экономики посредством закупок российской нефти.

Российские эксперты отмечают, что американские санкции против российских нефтяных компаний уже отражаются на самих Соединенных Штатах, в частности на заправках страны.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о санкциях.