Трамп пригрозил России новыми «очень мощными санкциями»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции в отношении России. Об этом он сказал в эфире радио Fox News.
«И они (санкции. — Прим. ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что санкции «очень скоро начнут действовать».
В октябре Министерство финансов США включило компанию «Лукойл» и ее дочерние структуры в новый пакет санкций. Ограничения предусматривают заморозку активов нефтяной компании в США и запрет на проведение ее операций с американскими контрагентами.
До этого, в августе, США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это стремлением «наказать» страну за поддержку российской экономики посредством закупок российской нефти.
Российские эксперты отмечают, что американские санкции против российских нефтяных компаний уже отражаются на самих Соединенных Штатах, в частности на заправках страны.
Ранее в Кремле оценили слова Трампа о санкциях.