Китай резко сократил закупки российской нефти

Bloomberg: КНР сократила закупки нефти у РФ на две трети из-за давления США
Ng Han Guan/AP

КНР сократила закупки нефти у РФ на две трети из-за давления США. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, из-за санкционных рисков реже закупать российскую нефть стали как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании. Причиной такой динамики западные журналисты называют включение нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Shandong Yulong Petrochemical в черные списки США и Великобритании за активное сотрудничество с РФ, а крупнейших российских нефтяных компаний — в SDN-list, то есть в список компаний, за сотрудничество с которыми следуют вторичные санкции.

Предполагается, что на этом фоне экспорт российской нефти в Китай сократится на 500-800 тысяч баррелей в сутки, при этом цена барреля будет падать из-за избытка предложения.

В начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объемы поставок нефти из России в Китай соответствуют прошлогодним.

При этом, по оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, к этому времени продажи российской нефти в Китае снизились на 400 тыс. баррелей в день, то есть на 45% от общего объема импорта нефти из РФ в КНР.

Ранее Трамп заявил, что надеется на покупку Китаем нефти и газа из Аляски.

