В Кремле прокомментировали заявления Трампа по поводу стран, ведущих бизнес с РФ

Песков: Кремль отнесется к санкциям против стран, сотрудничающих с РФ, негативно
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении стран, ведущих бизнес с Россией.

По словам Пескова, журналисты неправильно поняли заявления американского президента.

«Вы неправильно его спросили. <...> Он сказал, что ... будем смотреть, как идет ... законопроект. И будем смотреть, о каких деталях там (в законопроекте. — «Газета.Ru») пойдет речь. Мы, конечно, к этом отнеслись бы крайне негативно», — пояснил Песков.

17 ноября официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, комментируя законопроект США, предусматривающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией заявила, что Китай выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН.

В октябре сенатор Джон Тьюн заявил, что Республиканская партия вынесет на голосование проект закона о новых санкциях против России, когда администрация США сочтет это необходимым.

До этого Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией.

Документ включает пошлины до 500%. Президент США заявил, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

Ранее МИД Ирана оценил влияние санкций против Тегерана на атомные проекты с Россией.

