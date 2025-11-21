В Раде назвали сроки подготовки решения по мирному плану США

Верховная рада Украины в ближайшее время примет решение по мирному плану США. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на источники в украинском парламенте.

По данным собеседника агентства, реакция Киева неоднозначная. Вспыхнувшая внутрипартийная борьба идет на фоне коррупционного скандала, который может стать триггером, из-за которого киевскому режиму придется всерьез рассмотреть мирные инициативы, отметили в подполье.

«Если США прекратят помощь, то Киев и полгода не продержится. Друзья из Верховной рады говорят, что решение, соглашаться с планом по урегулированию или нет, будет принято в скором времени», — сказал источник.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.